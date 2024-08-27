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20:20, 27 августа 2024Ценности

61-летняя Деми Мур снялась в прозрачном нижнем белье для журнала

Фото: Petra Collins / interviewmagazine.com

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в откровенных нарядах для журнала Interview. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 61-летняя звезда позировала, стоя на коленях на кровати в боди и юбке бренда Saint Laurent из прозрачной синей ткани. Также она предстала перед камерой, сидя на стуле с разведенными в стороны ногами в белых трусах марки Araks, которые надела поверх черных капроновых колготок.

Знаменитость также примерила микрошорты и куртку с объемными плечами Duran Lantink. Автором данных кадров выступила канадская художница, модель и фотограф Петра Коллинз.

В мае Деми Мур объяснила свою любовь к оголению во время съемок в фильмах вопреки возрасту.

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      Карина Черных
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