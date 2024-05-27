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18:30, 27 мая 2024Ценности

61-летняя Деми Мур объяснила любовь к оголению в фильмах

61-летняя актриса Деми Мур оголяется в фильмах ради выхода из зоны комфорта

Фото: Cinetext / Globallookpress.com

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур объяснила любовь к оголению во время съемок в фильмах вопреки возрасту. Интервью с ней публикует The Sun.

61-летняя знаменитость появилась обнаженной в одном из эпизодов картины «Вещество», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале. Телезвезда призналась, что ей всегда нравились провокационные роли, которые выталкивали ее из зоны комфорта.

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«Если я вижу, что меня что-то пугает, значит, что-то в этом есть. Без выхода из зоны комфорта нет роста. Мне не всегда легко смотреть на себя, но мне нравится чувствовать этот нервный трепет», — подчеркнула собеседница издания, которая неоднократно обнажалась ради ролей.

Ранее в мае Деми Мур появилась на публике в платье, состоящем из черного кружевного верха и юбки с металлическими вставками. Звезда «Стриптиза» надела черные кожаные ботинки и взяла с собой небольшую сумку в тон.

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      Карина Черных
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