Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 14 мая 2024Ценности

61-летняя Деми Мур появилась на публике в откровенном наряде

Актриса Деми Мур появилась на показе Gucci в платье с откровенными вырезами

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила модный показ люксового бренда Gucci и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

61-летняя знаменитость появилась на публике в платье, состоящем из черного кружевного верха и юбки с металлическими вставками. На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен откровенными вырезами.

Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Gucci

Кроме того, звезда «Стриптиза» надела черные кожаные ботинки и взяла с собой небольшую сумку в тон. В качестве украшений она выбрала массивное ожерелье и повязала на шею зеленую ленту.

Ранее Деми Мур поделилась в соцсетях видео в откровенном виде. На опубликованных кадрах актриса показала фигуру в леопардовом бикини, попозировав перед камерой на пляже.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

      Экс-премьер России объяснил предложение Путина назначить нового министра обороны

      Россиянин с ружьем выстрелил в сторону полицейской машины и был задержан

      Захарова разместила мем о пожилом мужчине из США и мошенниках с Украины

      Москвич оскорблял участников СВО на стриме и попал под следствие

      Корреспондент немецкой газеты уточнил сроки передачи Данией F-16 на Украину

      В России захотели маркировать созданный нейросетями контент

      ВСУ сбросили взрывное устройство на легковушки в Белгородской области

      В России чиновники подарили ветерану на День Победы просроченный сыр

      Суд арестовал поставщика катеров для Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше