61-летняя Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

61-летняя актриса Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур поделилась роликом, на котором предстала в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя знаменитость показала фигуру в леопардовом бикини, позируя перед камерой на пляже. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с распущенными волосами и в солнцезащитных очках в компании семьи и друзей. Известно, что на отдых с ней отправились приятели Патрик Хилгорт и Эрик Бутербо, а также ее дочери Румер, Скаут и Талулла и внучка Луэтта.

Подписчики восхитились внешним видом Мур в комментариях под публикацией. «Надеюсь выглядеть в 61 так же», «Просто вау», «Красотка!» — высказывались многочисленные поклонники.

В апреле 61-летняя Деми Мур вышла в свет в прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось ее тело. Под упомянутое изделие звезда надела черный комплект белья, состоящий из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов с высокой посадкой.