Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 3 мая 2024Ценности

61-летняя Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

61-летняя актриса Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

Кадр: @demimoore

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур поделилась роликом, на котором предстала в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя знаменитость показала фигуру в леопардовом бикини, позируя перед камерой на пляже. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с распущенными волосами и в солнцезащитных очках в компании семьи и друзей. Известно, что на отдых с ней отправились приятели Патрик Хилгорт и Эрик Бутербо, а также ее дочери Румер, Скаут и Талулла и внучка Луэтта.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Подписчики восхитились внешним видом Мур в комментариях под публикацией. «Надеюсь выглядеть в 61 так же», «Просто вау», «Красотка!» — высказывались многочисленные поклонники.

В апреле 61-летняя Деми Мур вышла в свет в прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось ее тело. Под упомянутое изделие звезда надела черный комплект белья, состоящий из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов с высокой посадкой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Чубайс организовал Центр российских исследований в Израиле, в проекте примут участие иноагенты. Зачем ему это нужно?

      Сиамские близнецы рассказали о трудностях из-за общей вагины

      Одержимой популярным актером взрослой женщине дали совет

      Озвучена причина отказа властей Грузии от приглашения в США

      Пожар на востоке Москвы ликвидировали

      МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины

      Cенаторы США обсудили с представителями МУС возможный арест Нетаньяху

      61-летняя Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

      Reuters снова опубликовало статью о заявлении Лондона про удары ВСУ по России

      Появилось объяснение странного свечения в небе над Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше