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18:17, 7 апреля 2024Ценности

61-летняя Деми Мур вышла в свет в прозрачном платье

Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур пришла на мероприятие, организованное люксовым брендом Dolce & Gabbana, в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

61-летняя знаменитость вышла в свет в сияющем прозрачном платье длины макси, сквозь которое просвечивалось ее тело. Под упомянутое изделие звезда надела черный комплект белья, состоящий из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов с высокой посадкой.

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Помимо этого Мур надела босоножки на каблуках в тон наряду. Она распустила длинные прямые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Знаменитость позировала в белом облегающем платье длины миди, декорированном швами, которые были вывернуты наизнанку. Предмет гардероба был украшен массивной деталью в виде глаза и бретелью в виде золотой цепи на шее.

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      Екатерина Ештокина
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