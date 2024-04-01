61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде

Американская актриса Деми Мур показала видео в белом облегающем платье

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя знаменитость позировала в белом облегающем платье длины миди, декорированном швами, которые были вывернуты наизнанку. Наряд был украшен массивной деталью в виде глаза и бретелью в виде золотой цепи на шее.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя свою фигуру. Актриса распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала крупные золотые серьги.

Ранее в марте стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала. Звезда и мужчина позировали, сидя рядом в креслах с синей бархатной обивкой. На них были надеты золотистые пиджаки и брюки бренда Tom Ford аналогичного фасона и желтые рубашки.