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09:20, 1 апреля 2024Ценности

61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде

Американская актриса Деми Мур показала видео в белом облегающем платье

Кадр: @demimoore

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя знаменитость позировала в белом облегающем платье длины миди, декорированном швами, которые были вывернуты наизнанку. Наряд был украшен массивной деталью в виде глаза и бретелью в виде золотой цепи на шее.

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На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя свою фигуру. Актриса распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала крупные золотые серьги.

Ранее в марте стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала. Звезда и мужчина позировали, сидя рядом в креслах с синей бархатной обивкой. На них были надеты золотистые пиджаки и брюки бренда Tom Ford аналогичного фасона и желтые рубашки.

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      Екатерина Ештокина
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