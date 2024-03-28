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10:43, 28 марта 2024Ценности

Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала

Кадр: @demimoore

Стилист американской актрисы и бывшей модели Деми Мур Брэд Горески снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала The Hollywood Reporter. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

61-летняя звезда и мужчина позировали, сидя рядом в креслах с синей бархатной обивкой. При этом они надели золотистые пиджаки и брюки бренда Tom Ford аналогичного фасона и желтые рубашки.

Кадр: @demimoore

Кроме того, Горески добавил к образу цепочку и часы Cartier. В свою очередь, артистка выбрала украшения марок Beladora и Shay. Также она примерила черные босоножки на высоких каблуках, распустила гладко уложенные волосы и накрасила губы розовой помадой. Известно, что автором данной съемки стал фотограф Остин Харгрейв.

Ранее в марте исландская певица Бьорк снялась в необычном образе для скандинавской версии журнала Vogue. 58-летняя исполнительница позировала перед камерой в прозрачном платье, надетом поверх белого корсета.

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      Алина Гостева
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