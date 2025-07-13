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19:51, 13 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о пострадавших из-за урагана в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил о троих пострадавших из-за урагана
Екатерина Ештокина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стало известно о пострадавших из-за урагана в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате непогоды произошло массовое падение деревьев и веток, а также сорвались кровли. Кроме того, пострадали трое местных жителей, в том числе ребенок 2009 года рождения. «Штаб по ЧС приступил к работам по ликвидации стихии», — написал чиновник.

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Ранее в июле сообщалось, что жители Донецка остались без света из-за урагана. Атмосферный вихрь с осадками привел к нарушению электроснабжения Ворошиловского, Киевского, Пролетарского, Ленинского и Куйбышевского районов.

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