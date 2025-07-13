Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:53, 13 июля 2025Бывший СССР

Жители Донецка остались без света из-за урагана

Жители Ленинского и Киевского районов Донецка остались без света из-за урагана
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Жители некоторых районов Донецка остались без света из-за урагана. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости в Telegram.

Атмосферный вихрь с осадками начался в воскресенье в 17:00, вследствие чего нарушилось электроснабжение Ворошиловского, Киевского, Пролетарского, Ленинского и Куйбышевского районов.

На размещенных кадрах видно, как непогода сломала массивные деревья, перекрывшие машинам дороги.

Ранее в июле в Харькове также пропал свет из-за урагана. Глава областной администрации Олег Синегубов рассказал, что три человека пострадали из-за обрушенной в частном доме крыши.

Ранее более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке

    В российском регионе решили заново собрать мост после обрушения во время крестного хода

    Глава МИД Китая сделал заявление на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым

    Овечкин сделал дорогие подарки одноклубникам после рекорда в НХЛ

    Стало известно о сдерживании ВС России контрнаступления украинских войск

    Жители Донецка остались без света из-за урагана

    Момент падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке попал на видео

    Стало известно о новом этапе отношений России и Китая

    Стало известно о расправе отчаявшегося отца над майором психологической службы ВСУ

    103-летняя женщина назвала вино секретом долгой жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости