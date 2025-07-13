Жители Донецка остались без света из-за урагана

Жители Ленинского и Киевского районов Донецка остались без света из-за урагана

Жители некоторых районов Донецка остались без света из-за урагана. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости в Telegram.

Атмосферный вихрь с осадками начался в воскресенье в 17:00, вследствие чего нарушилось электроснабжение Ворошиловского, Киевского, Пролетарского, Ленинского и Куйбышевского районов.

На размещенных кадрах видно, как непогода сломала массивные деревья, перекрывшие машинам дороги.

Ранее в июле в Харькове также пропал свет из-за урагана. Глава областной администрации Олег Синегубов рассказал, что три человека пострадали из-за обрушенной в частном доме крыши.

Ранее более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области.