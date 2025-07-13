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07:21, 13 июля 2025Бывший СССР

В Харькове пропал свет из-за урагана

В Харькове пропало электричество из-за урагана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сильный ливень, град и шквальный ветер повалили электроопоры, деревья повредили крыши домов в Харькове, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, три человека пострадали в Салтовском районе города после того, как обрушилась крыша в частном доме. «Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра привели к падению электроопор и повреждению крыш домов», — подчеркнул он.

По данным «Харьковоблэнерго», в городе ропал свет. Специалисты работают над устранением последствий аварий.

Ранее подразделения Российской армии нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) Харькове и в области.

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