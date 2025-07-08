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12:20, 8 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об ударах по Харькову и области

ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Российской армии нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) Харькове и в области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Были взрывы в Холодногорском районе Харькова и на Салтовке», — рассказал каналу местный житель.

Помимо этого, по его словам, удары были зафиксированы в Купянске, Чугуеве и в других пяти населенных пунктах с помощью ракет и беспилотников.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) в Харькове, уничтожив около 35 военных.

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