SHOT: Ударом по ТЦК в Харькове уничтожены 35 солдат ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине), уничтожив около 35 военных. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

«Наши "Герани" атаковали харьковское управление ТЦК сегодня утром, попадание было точно в штаб. (...) По данным Shot, ликвидировано до 35 военных, в том числе из числа руководства», — указано в сообщении.

Ранее Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что ВС России поразили областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Также ВСУ признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.