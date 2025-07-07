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15:34, 7 июля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности удара по военкомату в Харькове

SHOT: Ударом по ТЦК в Харькове уничтожены 35 солдат ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине), уничтожив около 35 военных. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

«Наши "Герани" атаковали харьковское управление ТЦК сегодня утром, попадание было точно в штаб. (...) По данным Shot, ликвидировано до 35 военных, в том числе из числа руководства», — указано в сообщении.

Ранее Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что ВС России поразили областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Также ВСУ признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.

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