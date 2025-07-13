Более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области

Дронов: Более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области

В Новгородской области более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах остались без света, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов.

Проблемы с электроэнергией возникли из-за непогоды. «В Новгородской области опять стихия. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды», — подчеркивал Дронов.

Ранее ураган в Москве 12 июля сорвал крышу здания, которая едва не улетела во время непогоды. Сильный ветер повредил крышу медкомплекса «Москва».