В Думе призвали заменить «Евровидение» конкурсом Кобзона «Добровидение»

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов призвал своих коллег поддержать отечественный песенный конкурс «Добровидение». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в четверг, 20 апреля.

Он отметил, что Россия «правильно сделала», что отказалась от участия в «Евровидении-2017». По словам депутата, российское соревнование может стать хорошей заменой европейскому конкурсу при должной поддержке.

«Мы с моими товарищами, коллегами, Валентиной Владимировной Терешковой, Иосифом Давыдовичем Кобзоном и другими организовали и проводим уже несколько лет другой конкурс, называется "Добровидение", где собираются исполнители народных песен или в народной манере, в народных костюмах, на своих национальных языках исполняют песни», — заявил парламентарий.

Материалы по теме Пляски на гостях Почему Украина пострадает больше всех от собственных запретов на «Евровидении»

«Не хватает эфиров. К сожалению, даже в условиях, когда первый российский канал отказался транслировать "Евровидение", на "Добровидение" времени не хватает. Давайте вместе с вами попробуем решить эту проблему», — сказал Нилов.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае. Российская участница Юлия Самойлова не сможет представлять страну, так как Служба безопасности Украины закрыла ей въезд на территорию государства. Российские каналы отказались от трансляции конкурса.