Гостей «Евровидения-2017» попросили не называть украинцев русскими

Депутат Верховной Рады Украины Анна Романова объявила о создании информационного буклета для посетителей «Евровидения-2017», в котором рассказывается, как вести себя в Киеве. Она опубликовала в Facebook несколько иллюстрированных рекомендаций.

На одной из картинок отмечается, что украинцев нельзя называть русскими. «Пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией», — подчеркнули авторы буклета.

Материалы по теме Украинский отказ Как российских зрителей лишили «Евровидения» и кто от этого пострадает

13 апреля Национальная полиция Украины опубликовала собственную памятку для гостей международного конкурса. В ней иностранцам посоветовали, в частности, кричать и убегать в случае опасности.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в украинской столице в мае 2017-го. Россия не принимать в нем участия из-за того, что Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну певице Юлии Самойловой. Первый канал и «Россия 1» отказались от трансляции соревнования.