Украинская полиция посоветовала гостям «Евровидения» убегать от агрессивных толп

Национальная полиция Украины посоветовала иностранцам, которые собираются посетить музыкальный конкурс «Евровидение» в Киеве, кричать и убегать в случае опасности. Об этом говорится в памятке для гостей, опубликованной на сайте Нацполиции в четверг, 13 апреля.

«Избегайте агрессивных толп. Если не получается избежать такого контакта, пожалуйста, не показывайте, что вам страшно, минимизируйте общение, будьте вежливыми и не реагируйте на провокации. В случае опасности, не колеблясь, кричите и убегайте», — говорится в документе.

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В тот же день в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) Украина заняла десятое место в списке самых опасных стран мира. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан и другие параметры.

В октябре 2016-го глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что из-за досрочного освобождения из мест заключения отбывших наказание граждан страна вскоре столкнется с резким ростом преступности.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в украинской столице в мае 2017-го.

На Украине с 2015-го идет реформа МВД. В ее рамках на базе ведомства были созданы службы уголовной и патрульной полиции, полиции охраны, специальной полиции, полиции особого назначения, а также органов досудебного расследования.