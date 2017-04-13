Украина вошла в десятку самых опасных стран мира

Украина заняла десятое место в списке самых опасных стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ). Первая позиция в рейтинге досталась Колумбии. Такая информация содержится в докладе, опубликованном на сайте организации.

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Второе место занял Йемен, замыкает тройку Сальвадор в Центральной Америке. Четвертое место досталось Пакистану, пятая строчка — Нигерии. В топ-10 в порядке убывания также вошли Венесуэла, Египет, Кения и Гондурас.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан и другие параметры.

В ноябре 2016 года эксперты компаний International SOS и Control Risks спрогнозировали, какие страны будут опасны для туристов в 2017-м. В их число вошли Сомали, Сирия, Йемен, Южный Судан.