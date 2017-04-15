В Киеве рассказали о миллионах желающих посмотреть «Евровидение» россиян

Миллионы российских граждан будут смотреть «Евровидение» по спутниковому телевидению или через интернет. Уверенность в этом выразил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире программы «Гуманитарный простор» на «Украинском радио». Видеозапись его выступления опубликована в YouTube на канале пресс-службы политика.

«Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников», — сказал Кириленко.

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Европейский вещательный союз (ЕВС) 13 апреля объявил, что не смог договориться с Киевом по поводу участия в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, которой запретили въезд на Украину. Первый канал в ответ отказался транслировать «Евровидение». Такое решение поддержал телеканал «Россия 1».

ЕВС резко осудил действия украинских властей, запретивших Самойловой въезд на территорию страны. По мнению организаторов, такое решение, которое привело к тому, что в этом году Россия пропускает «Евровидение», подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.