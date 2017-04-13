Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Первого канала от трансляции

Европейский вещательный союз (ЕВС) прокомментировал решение Первого канала отказаться от трансляции музыкального конкурса «Евровидение-2017». Об этом организаторы соревнования заявили «Ленте.ру» в четверг, 13 апреля.

«Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие в конкурсе, и мы сделали все от нас зависящее, чтобы этого добиться», — сказали в ЕВС.

Организаторы подтвердили, что Россия не примет участия в конкурсе, и выразили сожаление, что страна не сможет стать частью «Евровидения» в этом году.

В ЕВС напомнили о вариантах, предложенных Первому каналу, которые позволили бы России участвовать в соревновании. Канал отказался от обоих: замену участницы Юлии Самойловой или ее дистанционное выступление в России сочли дискриминацией.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.

Юлия Самойлова не сможет принять участие в соревновании, так как Украина закрыла певице въезд в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Визиты на полуостров после его воссоединения с Россией в Киеве считают нарушением государственной границы.