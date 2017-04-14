Украина обвинила Россию в создании негативного фона вокруг «Евровидения»

Россия стремится создать негативный фон вокруг «Евровидения-2017», заявили в Национальной общественной телекомпании Украины, вещателе-организаторе конкурса.

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«Отказ Первого канала от трансляции "Евровидения" доказывает, что (...) целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса», — говорится в сообщении.

Европейский вещательный союз (ЕВС) 13 апреля объявил, что не смог договориться с Киевом по поводу участия в конкурсе российской представительницы Юлии Самойловой, которой запретили въезд на Украину. ЕВС предложил России показывать выступление через спутниковые каналы или заменить артиста. Первый канал в ответ отказался транслировать «Евровидение». Такое решение поддержал телеканал «Россия 1».

Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал — 13 мая.