Песков пожалел о неспособности организаторов «Евровидения» надавить на Киев

Москва сожалеет, что организаторам «Евровидения» не удалось обеспечить выполнения условий конкурса украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

«Можно только выразить сожаление в связи с тем, что организаторы "Евровидения" оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила [для] принимающей стороны», — отметил Песков.

Накануне, 13 апреля, стало известно, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не смог договориться с украинской стороной по участию Самойловой в «Евровидении». Получив уведомление об этом, канал отказался от трансляции. Решение поддержал телеканал «Россия 1», который также входит в ЕВС и имеет право на показ конкурса.

В конце марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять на «Евровидении» Россию. Причиной запрета СБУ назвала посещение Крыма, где артистка побывала в 2015 году. Киев расценил подобные действия как нарушение госграницы.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. В Москве подчеркивают, что процедура соответствовала международным нормам.

