Немецкий координатор «Евровидения» назвал ситуацию с Самойловой «ловушкой»

Ответственный за трансляцию «Евровидения» в Германии, координатор развлекательных программ телеканала ARD Томас Шрайбер, прокомментировал отказ Первого канала транслировать музыкальный конкурс. Его слова передает Deutsche Welle.

«Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара. Жаль, что красочный мир "Евровидения", выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России», — посетовал Шрайбер.

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Немец подчеркнул, что участие в музыкальном конкурсе российской певицы Юлии Самойловой стало бы показателем того, что «Евровидение» выполняет свою главную задачу — сблизить народы Европы.

13 апреля Первый канал получил от организаторов соревнования письмо, сообщающее о том, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не смог договориться с украинской стороной по участию Самойловой в «Евровидении». После этого канал отказался от трансляции. Это решение поддержал телеканал «Россия 1», который является членом Европейского вещательного союза и также имеет право на показ музыкального шоу.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать в страну 22 марта из-за того, что певица посетила Крым в 2015 году. Киев расценивает подобные действия как нарушение госграницы.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам голосования. Украина не признает результаты плебисцита и считает полуостров оккупированной территорией.