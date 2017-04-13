Самойлова выразила надежду выступить на Евровидении в будущем

Российская участница «Евровидения-2017» Юлия Самойлова расстроена тем, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не смог урегулировать с Киевом вопрос о запрете ей въезда на Украину. Певица надеется, что когда-нибудь выступит в конкурсе, заявила она Первому каналу в четверг, 13 апреля.

«Я верю и надеюсь, что это еще случится. Своим примером я хочу вдохновить всех людей, чтобы они не сдавались в любой ситуации, не опускали руки», — сказала Самойлова.

Ранее в четверг, 13 апреля, Первый канал получил от организаторов песенного конкурса письмо, сообщающее о том, что ЕВС не смог прийти к компромиссу с украинской стороной по этому вопросу. После этого было принято решение отказаться от трансляции, которое поддержал являющийся членом Европейского вещательного союза телеканал «Россия 1», также имеющий право на показ музыкального шоу.

Организаторы конкурса подтвердили, что Россия не примет участия в шоу, и выразили сожаление, что страна не сможет стать частью «Евровидения» в этом году. В ЕВС напомнили о вариантах, предложенных Первому каналу, которые позволили бы певице участвовать в соревновании, однако российская сторона отказалась от обоих: замену Самойловой или ее дистанционное выступление сочли дискриминацией.

Юлия Самойлова не сможет принять участие в соревновании, так как Украина закрыла певице въезд в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Визиты на полуостров после его воссоединения с Россией в Киеве считают нарушением государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.