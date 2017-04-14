Эрнст пообещал отправить Самойлову на «Евровидение» в 2018 году

Российская певица Юлия Самойлова примет участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. С таким заявлением выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС в пятницу, 14 апреля.

«Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», — подчеркнул Эрнст.

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13 апреля телеканал получил от организаторов соревнования письмо, сообщающее о том, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не смог договориться с Киевом по участию Самойловой, которой Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну, в «Евровидении-2017». После этого было принято решение отказаться от трансляции музыкального конкурса.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.