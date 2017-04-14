Самойлова обрадовалась возможности выступить на «Евровидении-2018»

Российская певица Юлия Самойлова благодарна Первому каналу за решение отправить ее на музыкальный конкурс «Евровидение-2018». Об этом исполнительница рассказала в интервью ТАСС в пятницу, 14 апреля.

«Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год», — отметила певица.

По словам Самойловой, пока еще рано начинать подготовку к соревнованию следующего года.

Ранее в пятницу стало известно, что Россию могут не допустить к участию в «Евровидении-2018» из-за отказа транслировать конкурс в этом году.

Как заявили организаторы соревнования — Европейский вещательный союз (ЕВС) — окончательное решение по этому вопросу будет принято только после проведения мероприятия в Киеве.

То, что на «Евровидении» в 2018 году Россию будет представлять Самойлова, подтвердил в пятницу генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, ЕВС поставлен в известность о таком решении.