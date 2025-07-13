В Англии сразу после взлета разбился самолет Beech B200 Super King Air

В аэропорту Саутенд, Англия, разбился самолет Beech B200 Super King Air сразу после взлета. Об этом сообщает The Mirror.

По словам очевидцев, в небе появился огромный огненный шар и черный дым после него. Сколько человек находилось на борту — не уточняется. Предполагается, что судно направлялось в Нидерланды.

Ранее в июле самолет с туристами рухнул носом вниз у жилых домов и попал на видео. Крушение произошло утром 9 июля недалеко от аэропорта Шамбери во Французских Альпах. На записи с камер видеонаблюдения было видно, как небольшой лайнер упал недалеко от жилых домов и перевернулся. При этом обломки взлетели в воздух.