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20:11, 13 июля 2025Путешествия

В Англии сразу после взлета разбился самолет

В Англии сразу после взлета разбился самолет Beech B200 Super King Air
Екатерина Ештокина

Кадр: @Rightanglenews / X

В аэропорту Саутенд, Англия, разбился самолет Beech B200 Super King Air сразу после взлета. Об этом сообщает The Mirror.

По словам очевидцев, в небе появился огромный огненный шар и черный дым после него. Сколько человек находилось на борту — не уточняется. Предполагается, что судно направлялось в Нидерланды.

Ранее в июле самолет с туристами рухнул носом вниз у жилых домов и попал на видео. Крушение произошло утром 9 июля недалеко от аэропорта Шамбери во Французских Альпах. На записи с камер видеонаблюдения было видно, как небольшой лайнер упал недалеко от жилых домов и перевернулся. При этом обломки взлетели в воздух.

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