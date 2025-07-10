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16:12, 10 июля 2025Путешествия

Самолет с туристами рухнул носом вниз у жилых домов и попал на видео

Самолет с туристами рухнул у жилых домов во Французских Альпах и попал на видео
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Самолет с туристами на борту разбился во Французских Альпах и попал на видео. Ролик публикует издание Daily Mail.

Крушение произошло утром 9 июля недалеко от аэропорта Шамбери. На записи с камер видеонаблюдения видно, что небольшой лайнер рухнул носом вниз в метрах от жилых домов и перевернулся, а обломки взлетели в воздух.

Уточняется, что на борту самолета были две женщины и мужчина, все трое не выжили. Причины несчастного случая пока не известны, проводится расследование.

Ранее сотни пассажиров самолета застряли на вулканическом португальском острове посреди океана. Они не могли улететь из-за поломки двигателя.

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