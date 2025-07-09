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20:26, 9 июля 2025Путешествия

Сотни пассажиров самолета застряли на острове посреди океана из-за поломки двигателя

NYP: 282 пассажира высадились на острове Терсейра из-за поломки самолета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andreia Veiga / Shutterstock / Fotodom

Сотни пассажиров застряли на вулканическом острове из-за поломки двигателя самолета. Об авиаинциденте сообщает издание The New York Post (NYP).

6 июля самолет Airbus A330 авиакомпании Delta Air Lines выполнял рейс 127 из Мадрида, Испания, в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, США. Во время полета экипаж заметил проблемы с двигателем и совершил вынужденную посадку на острове Терсейра, Португалия, который входит в состав Азорского архипелага в Атлантическом океане.

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282 пассажира и 13 членов экипажа высадились в воздушной гавани Лажеш, им предоставили размещение на ночь в местных гостиницах и питание. На следующий день другой борт забрал путешественников, и они прибыли в пункт назначения поздним вечером. Неисправный самолет продолжают ремонтировать на Терсейре.

Ранее сотни туристов вынужденно переночевали в Азербайджане из-за инцидента на борту. Самолет резко развернулся в воздухе и совершил экстренную посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

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