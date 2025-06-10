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14:09, 10 июня 2025Путешествия

Сотни туристов вынужденно переночевали в Азербайджане из-за инцидента в самолете

ABC News: Пассажиры авиакомпании Qantas вынужденно переночевали в Азербайджане
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Туристы, летевшие рейсом авиакомпании Qantas, вынужденно переночевали в Азербайджане из-за инцидента на борту. Об этом сообщает издание ABC News.

Уточняется, что 9 июня самолет Airbus A380 с сотнями пассажиров, вылетевший из Лондона в Сингапур, развернулся в воздухе и совершил экстренную посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Резкая смена маршрута произошла из-за сердечного приступа у 60-летней пассажирки.

Три врача, оказавшиеся на борту, стабилизировали состояние женщины, а после посадки она была доставлена в ближайшую больницу вместе с супругом. Остальных туристов пришлось на ночь размещать в местных отелях уже из-за технических неполадок самолета.

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Несколько пассажиров рассказали ABC News, что капитан сообщил им о неисправности двигателя, но в Баку не оказалось специалиста, который мог бы его проверить. Официальный представитель Qantas подтвердил, что для проведения отладки из Лондона был доставлен квалифицированный инженер.

«Пять часов у нас ушло на то, чтобы выйти из самолета, затем три часа на ожидание визы и, наконец, двухчасовая поездка в отель с частыми остановками, так как гид совершенно не знал, куда нас везти», — рассказал пассажир Ник Филлипс.

Он отметил, что всех распределили по гостиницам в зависимости от того места, где они сидели в самолете. «Около 60-80 из нас находятся в дешевом и грязном отеле, в то время как другие — в Marriott и Ritz-Carlton», — сообщил Филлипс. Самолет Airbus A380 должен отправиться из Азербайджана в Сингапур 10 июня.

Ранее у 35-летней пассажирки случился инсульт на борту. Самолет направлялся из Турции в Мексику и совершил вынужденную посадку в американском Хьюстоне.

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