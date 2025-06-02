У 35-летней женщины случился инсульт во время полета

У 35-летней пассажирки случился инсульт во время полета из Турции в Мексику

У пассажирки неназванной иностранной авиакомпании случился инсульт во время полета из Турции в Мексику. Об этом сообщает портал ABC13 Houston.

Когда самолет пролетал над Атлантикой, одной из путешественниц внезапно стало плохо. «Я почувствовала, как мой язык вываливается, и я не могла говорить», — призналась 35-летняя Марисела Эрнандес Кесада.

Как пишет издание, на борту оказался врач, который оказал женщине помощь и попросил пилотов аварийно посадить самолет. Вскоре воздушное судно приземлилось в американском Хьюстоне, и пассажирку оперативно доставили в больницу. Там нейрохирурги провели Эрнандес Кесаде операцию и удалили опасный для жизни мозговой тромб.

Позже женщина призналась, что она вообще не двигалась и не вставала во время полета. Во избежание подобной ситуации врачи рекомендуют пассажирам длительных рейсов пить больше жидкости, двигаться и разминать ноги каждые два-три часа, говорится в публикации.

В октябре 2024 года у просидевшего два часа на одном месте пассажира самолета случилась закупорка легочных артерий тромбами. Мужчина не выжил.

