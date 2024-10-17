Просидевший два часа на одном месте пассажир самолета не выжил из-за тромбов

У сидевшего два часа на одном месте пассажира самолета закупорилась артерия

У просидевшего два часа на одном месте пассажира самолета случилась закупорка легочных артерий тромбами, мужчина не выжил. Об этом сообщает портал Dimsum Daily.

Уточняется, что инцидент произошел 14 октября на рейсе неназванной авиакомпании в Китае. 40-летний путешественник, который провел весь полет неподвижно, после посадки резко встал и стал забирать свои вещи с багажной полки. По предварительным данным, это спровоцировало тромбоэмболию легочной артерии.

Руководитель отделения интенсивной терапии в больнице при Университете традиционной китайской медицины провинции Фуцзянь Ли Вэй заявил, что расположение сидений в экономклассе представляет опасность для пассажиров. По его словам, длительная неподвижность в таких замкнутых пространствах может препятствовать кровотоку и привести к образованию тромбов.

В январе похожая история произошла на рейсе из Лондона в австралийский город Аделаида. Пассажирка проспала почти весь 20-часовой перелет и попала в больницу с четырехсантиметровым тромбом.

