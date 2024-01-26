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18:41, 26 января 2024Путешествия

Пассажирка рассказала о неожиданной опасности долгого сна в самолете

Daily Mail: из-за долгого сна на 20-часовом рейсе у пассажирки образовался тромб

Кадр: @worldofloiss / TikTok

Пассажирка проспала почти весь 20-часовой перелет и попала в больницу с четырехсантиметровым тромбом. О неожиданной опасности долгого сна в самолете она рассказала изданию Daily Mail.

26-летняя Лоис Читтикс летела из Лондона в австралийский город Аделаида. Она не стала надевать компрессионные чулки, уснула и провела почти весь рейс без движения. Через два дня после путешествия ее левая икра опухла, появилось чувство жжения и потягивания мышцы. «Это так беспокоило меня, что я не могла спать», — призналась девушка.

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Читтикс обратилась в больницу и выяснила, что из-за неподвижности в условиях низкого давления у нее образовался тромб диаметром четыре сантиметра. Врачи посоветовали пациентке подождать, пока кровяной сгусток не растворится сам. Если этого не произойдет, девушке придется принимать препараты для разжижения крови в течение года.

Теперь Читтикс беспокоится, что будет склонна к тромбозу и в более зрелом возрасте. «Я чувствую себя глупо, ведь мне всего лишь нужно было встать пару раз [во время полета]», — пожаловалась она.

Путешественникам также советовали с осторожностью использовать Wi-Fi в аэропортах. С его помощью хакеры могут заполучить важную информацию о туристах.

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      Мария Борисова
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