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18:43, 11 сентября 2023Путешествия

Перечислены главные опасности использования Wi-Fi в аэропортах

Эксперт Riskline предупредила о краже личных данных с помощью Wi-Fi в аэропортах

Фото: Song_about_summer / Shutterstock / Fotodom

С помощью Wi-Fi в аэропортах хакеры могут заполучить важную информацию о туристах. Главные опасности использования беспроводного соединения в воздушных гаванях перечислила руководитель отдела сбора данных о путешествиях фирмы по оценке рисков Riskline Клаудия Гуальди (Claudia Gualdi) в беседе с Daily Mail.

Эксперт предупредила, что пользователи незащищенного Wi-Fi в аэропорту уязвимы для таких типов киберугроз, как кража личных и банковских данных и паролей, несанкционированный доступ к электронной почте и установка вредоносного ПО из зараженных загрузок.

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Помимо этого, Гуальди отметила, что злоумышленники могут прослушивать разговоры путешественников и извлекать незащищенные данные с их устройств.

Чтобы проверить безопасность Wi-Fi, эксперт посоветовала посетителям аэропортов убедиться, что они подключаются именно к официальной сети, узнав у сотрудников воздушной гавани ее точное название.

«Это позволит людям избежать атаки типа "злой двойник", когда хакер создает соединение Wi-Fi с именем, аналогичным официальному, чтобы привлечь людей к подключению к этой сети и действовать незаконно», — пояснила Гуальди.

Отмечается, что таким хитрым способом злоумышленники получают доступ к данным кредитных карт туристов, их личным электронным письмам и различным учетным данным.

Среди других советов эксперта — не допускать автоматического подключения устройства к Wi-Fi, использовать точки доступа, требующие пароля, а также VPN-сервис, который скрывает IP-адрес и шифрует трафик, и антивирусное программное обеспечение.

Ранее эксперт по путешествиям назвал способы избежать поломки телефона во время отдыха на пляже. Коммерческий директор musicMagpie Джон Миллер призвал туристов держать гаджеты в тени, чтобы они не перегревались на солнце, и выключать Wi-Fi и GPS, чтобы снизить лишнюю нагрузку на устройство.

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    Марина Черняк
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