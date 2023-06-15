Названы способы избежать поломки телефона во время отдыха на пляже

Эксперт musicMagpie посоветовал прятать телефон от солнца в сумку, отдыхая на пляже

Эксперт по путешествиям назвал способы избежать поломки телефона во время отдыха на пляже. Его советы опубликовало издание Express.

Коммерческий директор musicMagpie Джон Миллер призвал туристов держать гаджеты в тени, чтобы они не перегревались на солнце. Например, их можно спрятать в сумку или положить под шезлонг. Эксперт добавил, что не лишним будет выключить приложения и инструменты, которые на пляже не нужны, — Wi-Fi и GPS. Это также поможет снизить лишнюю нагрузку на устройство.

Кроме того, Миллер рекомендовал отдыхающим у воды туристам всегда класть телефон и другие электронные устройства в специальный водонепроницаемый чехол, чтобы они не промокли.

По мнению эксперта, самый простой способ сохранить ценные вещи в безопасности в отпуске — оставить их в номере в сейфе. Оформление страховки ценного имущества также поможет избежать лишних переживаний и стресса во время путешествия.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta, прославившаяся в социальных сетях, раскрыла простой способ обезопасить себя в номере отеля от злоумышленников и воров с помощью одного девайса. Роликом с лайфхаком девушка поделилась в TikTok-аккаунте. На видео бортпроводница по имени Сиси делится, что берет с собой в путешествия специальный стоппер, который можно положить под входную дверь.