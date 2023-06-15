Названы способы избежать поломки телефона во время отдыха на пляже
Эксперт по путешествиям назвал способы избежать поломки телефона во время отдыха на пляже. Его советы опубликовало издание Express.
Коммерческий директор musicMagpie Джон Миллер призвал туристов держать гаджеты в тени, чтобы они не перегревались на солнце. Например, их можно спрятать в сумку или положить под шезлонг. Эксперт добавил, что не лишним будет выключить приложения и инструменты, которые на пляже не нужны, — Wi-Fi и GPS. Это также поможет снизить лишнюю нагрузку на устройство.
Кроме того, Миллер рекомендовал отдыхающим у воды туристам всегда класть телефон и другие электронные устройства в специальный водонепроницаемый чехол, чтобы они не промокли.
По мнению эксперта, самый простой способ сохранить ценные вещи в безопасности в отпуске — оставить их в номере в сейфе. Оформление страховки ценного имущества также поможет избежать лишних переживаний и стресса во время путешествия.
Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta, прославившаяся в социальных сетях, раскрыла простой способ обезопасить себя в номере отеля от злоумышленников и воров с помощью одного девайса. Роликом с лайфхаком девушка поделилась в TikTok-аккаунте. На видео бортпроводница по имени Сиси делится, что берет с собой в путешествия специальный стоппер, который можно положить под входную дверь.