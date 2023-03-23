Стюардесса раскрыла простой способ обезопасить себя от воров в номере отеля

Стюардесса авиакомпании Delta посоветовала брать в отель дверной стоппер для безопасности

Стюардесса американской авиакомпании Delta, прославившаяся в социальных сетях, раскрыла простой способ обезопасить себя в номере отеля от злоумышленников и воров с помощью одного девайса. Роликом с лайфхаком девушка поделилась в TikTok-аккаунте.

На видео бортпроводница по имени Сиси делится, что берет с собой в путешествия специальный стоппер, который можно положить под входную дверь.

«Чтобы обезопасить себя ночью в отеле, приобретите два дверных стоппера или лучше стоппер с сигнализацией. В таком случае, если кто-то будет пытаться пробраться в ваш номер, сработает сигнал, вы услышите звук, но при этом они не смогут попасть в комнату», — посоветовала девушка.

Видео стало вирусным, подписчики поблагодарили стюардессу за полезный совет. «Купила! Спасибо большое, обожаю ваши советы. Чувствую себя с ними более подготовленной», «Это полезная информация, спасибо», «Замечательная идея!», «Я тоже всегда покупаю дверные стопперы в путешествия, очень удобно», — делились комментаторы.

Ранее в феврале Сиси призвала туристов не забывать о нескольких действиях перед заселением в номер отеля, которые могут спасти жизнь в экстренных ситуациях. Например, девушка посоветовала сразу сосчитать количество дверей от номера до аварийного выхода, чтобы в случае пожара успеть покинуть здание.