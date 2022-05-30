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Стюардесса назвала способы обезопасить себя от воров в номере отеля

Yahoo News: стюардесса посоветовала проверять комнаты и шкафы при заселении в номер

Фото: Pixabay / Pexels

Бортпроводница, пожелавшая остаться анонимной, назвала способы обезопасить себя от воров при проживании в гостиничном номере. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

Так, по словам стюардессы, в первую очередь при заселении в номер отеля нужно осмотреть все комнаты, шкафы, душ и пространство за шторами. Кроме того, девушка сразу проверяет исправность работы телефона.

Также бортпроводница посоветовала ставить чемодан рядом с дверью. По ее мнению, так никто не сможет просунуть снизу проволоку или другое устройство для взлома замков. В качестве дополнительной меры безопасности она закрывает дверную защелку полотенцем, чтобы дверь было трудней открыть снаружи.

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В заключение девушка порекомендовала заранее узнать, где находятся пожарные выходы, и оставлять телевизор включенным, находясь вне номера. Она также призвала скачать одно из приложений, которое позволяет использовать телефон в качестве камеры видеонаблюдения. Таким образом, можно оставить устройство в номере и удаленно наблюдать за происходящим.

Ранее в мае британская стюардесса Меган Хомме назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов. Самыми удачными днями для покупки она назвала субботу и воскресенье. Кроме того, при бронировании бортпроводница посоветовала учитывать время суток. Хомме уверена, что сэкономить деньги на перелете можно, если осуществлять покупку с шести утра до полудня.

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Татьяна Карпова
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