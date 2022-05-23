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Стюардесса назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов

Британская стюардесса Меган Хомме посоветовала покупать билеты с шести утра до полудня

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Британская бортпроводница Меган Хомме (Megan Homme) назвала лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов и вызвала восхищение у пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратило внимание издание The Sun.

Так, по словам стюардессы, лучшие дни для покупки авиабилетов — это суббота и воскресенье. Кроме того, при бронировании она посоветовала учитывать время суток. Хомме уверена, что сэкономить деньги на перелете можно, если осуществлять покупку с шести утра до полудня. В конце видео девушка уточнила, что эта информация была предоставлена ей в первую неделю работы в авиакомпании.

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Пользователи сети поблагодарили автора ролика за такие полезные советы в комментариях. «Думала, что самый дешевый день для бронирования билетов — вторник, теперь учту вашу рекомендацию», «Круто, проверю», «Серьезно? Никогда бы не подумала», «Спасибо, что рассказала», «Очень полезный совет», «Это правда, я сэкономил 150 долларов, купив билет в восемь утра и посмотрев потом цену вечером», — писали юзеры.

Ранее в мае специалисты туристической отрасли развеяли популярные мифы о лучшем времени для бронирования авиабилетов и рассказали о ценообразовании в авиакомпаниях. Так, по словам совладельца компании по организации путешествий The Vacationer Фила Денглера (Phil Dengler), распространенное мнение о том, что билеты нужно приобретать во вторник, не соответствует действительности.

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Татьяна Карпова
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