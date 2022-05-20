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Специалисты развеяли популярные мифы о лучшем времени бронирования авиабилетов

Канадский сервис Hopper: приобретать билеты на самолет выгоднее за три недели до рейса

Фото: Mimi Thian / Unsplash

Специалисты туристической отрасли развеяли популярные мифы о лучшем времени для бронирования авиабилетов и рассказали о ценообразовании в авиакомпаниях. Об этом сообщает USA Today.

Так, по словам совладельца компании по организации путешествий The Vacationer Фила Денглера (Phil Dengler), распространенное мнение о том, что билеты нужно приобретать во вторник, не соответствует действительности. «Цены на авиабилеты динамичны, они не растут и не падают по предсказуемому графику. Кроме того, они не становятся ниже в полночь или рано утром», — пояснил эксперт.

С ним согласились и аналитики сервиса по прогнозированию цен на авиаперелеты Hopper. «Нет единого золотого правила, которое применялось бы для всех путешествий», — отметили они и добавили, что сейчас туристам нужно быть изобретательными, чтобы сократить свои расходы в поездках. Тем не менее в Hopper посоветовали приобретать авиабилеты не позднее, чем за три недели до планируемого путешествия, поскольку за неделю до рейса цены обычно существенно вырастают.

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Кроме того, авторы материала опровергли устаревшие исследования, в которых утверждалось, что бронировать отели выгоднее всего в пятницу или субботу. «На самом деле не существует дня недели, в который бронировать гостиницу было бы дешевле всего», — заверил старший менеджер по связям с общественностью сервиса для бронирования отелей Hotels.com Мел Дохманн (Mel Dohmann).

При этом он отметил, что постояльцы могут сэкономить средства, если будут останавливаться в отелях в середине недели, а не на выходных. Разница в стоимости может составлять до 100 долларов (6220 рублей) за ночь в зависимости от продолжительности поездки и расположения объекта размещения.

Ранее в мае аналитики американской компании для онлайн-покупок WeThrift выявили 10 самых популярных мест в мире по количеству поисковых запросов пользователей на платформе Pinterest. Так, самым популярным туристическим направлением эксперты назвали город Порту в Португалии. Спрос на фотографии оттуда увеличился на 62 процента за последние два месяца.

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Татьяна Карпова
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