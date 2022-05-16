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Названы самые популярные туристические направления в мире

Платформа WeThrift назвала самым популярным туристическим направлением город Порту

Фото: Thibault Mokuenko / Unsplash

Аналитики американской компании для онлайн-покупок WeThrift выявили 10 самых популярных мест в мире по количеству поисковых запросов пользователей на платформе Pinterest. Об этом сообщает Travel Daily News.

Так, самым популярным туристическим направлением эксперты назвали город Порту в Португалии. Спрос на фотографии оттуда увеличился на 62 процента за последние два месяца.

На втором месте в списке оказался греческий остров Корфу, который отстал от лидера рейтинга на один процентный пункт. Третью строчку заняло озеро Комо в Италии с результатом в 44 процента.

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Среди востребованных туристических направлений также оказались Майорка, Миконос, Стамбул, Ибица, Пхукет, Ницца и Мадрид, которые привлекают путешественников длинными пляжами и почти круглогодичным солнцем.

Ранее в мае лучшим отелем мира по итогам международной премии Travellers' Choice 2022 был назван Tulemar Bungalows & Villas, который находится в Коста-Рике. Уточняется, что курорт расположен в джунглях на склоне холма с видом на Тихий океан. Помимо локации отеля путешественников в нем привлекает уровень сервиса, чистота и природные виды.

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Татьяна Карпова
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