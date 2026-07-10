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06:04, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Женщина разорвала длительные отношения из-за одного эмодзи в переписке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tada Images / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником -MommyFortuna- рассказала, что всего из-за одного сообщения закончила свои отношения без обязательств. Она на протяжении 11 месяцев периодически встречалась со знакомым автомехаником ради секса.

«Сейчас я нахожусь на таком этапе жизни, когда не хочу отношений, но иногда мне нужен секс, и лучше иметь постоянного человека, к которому можно обратиться за этим, чем прибегать к случайным связям. У него тоже мало времени — свой мастерская и магазин, он разведен, но есть ребенок, так что это был отличный сценарий для нас обоих». — объяснила женщина.

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Так получилось, что ни разу за время этих отношений без обязательств потребность в интимной близости не возникала у мужчины в тот момент, когда у автора были месячные. Однако это в итоге произошло: избранник женщины написал ей сообщение с предложением о встрече, однако она ответила, что не сможет из-за начавшейся накануне менструации.

«В ответ он прислал [эмодзи с человечком, которого тошнит зеленой жижей]. Меня это, признаться, шокировало. Этому мужчине 40, он был женат много лет, и у него есть дочь. Я никак не ожидала такой реакции и меня сразу же охватило отвращение. Я написала ему: "Повзрослей…", на что он ответил, что не хочет думать об этом. Это повергло меня в еще больший шок, и я ответила: "Ты серьезно? Ты взрослый мужчина, у тебя есть дочь. Я очень надеюсь, что ты никогда не заставишь ее чувствовать себя отвратительной из-за того, что у нее менструация"», — описала диалог автор.

После этого она приняла решение закончить свои отношения без обязательств с собеседником и посоветовала тому забыть ее номер.

Ранее другая девушка подсела на секс с неприятным фетишистом и оказалась неспособна его бросить. Тот оказался одержим ее ягодицами.

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