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Забота о себе
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05:00, 22 июня 2026Забота о себе

Девушка подсела на секс с неприятным фетишистом и оказалась неспособна его бросить

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit, которая подсела на секс с фетишистом, одержимым ее ягодицами, пожаловалась на то, что хочет расстаться с мужчиной, но не может этого сделать. Она попросила комментаторов объяснить ей, как бросить мужчину, интимная близость с которым ей очень нравится.

По словам автора поста, уже некоторое время она встречается с парнем, буквально боготворящим ее ягодицы. Девушка уточнила, что это помогает ей чувствовать себя невероятно желанной. Однако как человек мужчина ей неприятен. Рассказчица подчеркнула, что планирует расстаться с ним, но не понимает, как в будущем сможет встречаться с парнями без этого фетиша.

«Я стараюсь не заниматься с ним сексом, потому что он мне совсем не подходит. Но секс настолько хорош, что нам обоим трудно полностью отпустить друг друга», — добавила она и попросила у пользователей портала совета.

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В комментариях девушку предупредили, что после разрыва она будет испытывать сильный синдром отмены. «Вы сейчас находитесь в эпицентре бури, и первое время будет тяжело, но не волнуйтесь, время все исправит. Сосредоточьтесь на том, чтобы заботиться о себе, и постарайтесь не слишком сильно погружаться в секс с другими, это может лишь продлить время, необходимое для того, чтобы начать двигаться дальше», — порекомендовала ей девушка, пережившая похожий опыт.

Другой пользователь же отметил, что автору легко будет найти человека с аналогичными предпочтениями, так как фетиш на ягодицы в последние годы крайне популярен.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

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