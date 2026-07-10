Россиян предупредили о самых распространенных ошибках после укуса клеща

Врач Коломиец: Чтобы избежать осложнений, важно обращаться за помощью после укуса клеща

В сезон активности клещей опасность представляют не только инфекции, которые они могут переносить, но и ошибки, совершаемые людьми сразу после укуса, предупредила врач лаборатории ДНКОМ, терапевт, педиатр Наталья Коломиец. Самые распространенные она назвала в беседе с «Лентой.ру».

После укуса клеща многие ориентируются на самочувствие и ничего не предпринимают, если нет температуры, слабости или характерного покраснения вокруг области соприкосновения с насекомым, рассказала медик. Она назвала такой подход неправильным, пояснив, что некоторые заболевания, которые переносят эти кровососущие, на ранних этапах могут протекать без выраженных симптомов.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное удаление клеща. Нельзя использовать масло, крем или другие жидкости, тянуть его, а затем выбрасывать. Специалисты рекомендуют аккуратно извлечь клеща, поместить его в герметичную емкость и по возможности передать на лабораторное исследование Наталья Коломиец врач-терапевт

Если у человека нет навыков по удалению клеща, но есть возможность оперативно обратиться в медицинское учреждение, то лучше воспользоваться помощью специалистов, отметила эксперт. По ее словам, очень часто, пытаясь удалить насекомое, люди отрывают его часть. В таком случае вторая часть головки остается в теле, после чего клеща становится сложно извлечь, поделилась терапевт. Она добавила, что есть специальные маленькие лопаточки, с помощью которых можно удалить клеща любого размера.

Наиболее информативным в первые дни после укуса считается исследование самого клеща методом ПЦР, которое позволяет определить наличие возбудителей наиболее распространенных клещевых инфекций, обратила внимание специалист. При этом, указала врач, анализы крови сразу после укуса, напротив, часто не дают полной информации, поскольку иммунному ответу требуется время.

«После получения результатов анализов необходимо обратиться к врачу, чтобы врач осмотрел ребенка или взрослого и дал свои комментарии к анализу, потому что даже интерпретация положительного анализа бывает неоднозначна. Есть определенные временные рамки, когда лечение не требуется. Если клещ только присосался, его вытащили, то он не успевает, например, передать вирус. А если длительное было присасывание, и есть положительные результаты, например, на боррелиоз клещевой, тогда требуется терапия», — высказалась специалист.

Первые признаки клещевой инфекции могут проявиться позднее, поэтому даже если у человека в течение двух недель после присасывания насекомого появляются какие-то симптомы, даже банального ОРВИ, это может быть дебют заболевания, обозначила медик. При клещевом боррелиозе у детей появляется и исчезает эритема, которую не всегда могут заметить родители, подчеркнула специалист и призвала вовремя обращаться за медицинской помощью во избежание тяжелых осложнений.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ареалы обитания клещей могут расширяться в связи с изменением климата. Комментарий ведомства появился на фоне фиксации в Дагестане случаев заражения конго-крымской лихорадкой, переносчиками которой являются насекомые.

