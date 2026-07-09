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13:18, 9 июля 2026Экономика

Клещи начали захватывать новые регионы России

Роспотребнадзор: Ареалы обитания клещей могут расширяться с изменением климата
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ареалы обитания клещей могут расширяться с изменением климата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Комментарий ведомства появился на фоне фиксации в Дагестане случаев заражения конго-крымской лихорадкой, переносчиками которой являются клещи. Там объяснили, что количество клещей на юге России, как и в других регионах, подвержено сезонным и межгодовым колебаниям, зависящим от многих факторов, включая погодные условия (мягкие зимы, влажная весна). Общая тенденция во многих регионах мира, включая юг России, показывает, что ареалы обитания клещей могут расширяться, а периоды их активности увеличиваться из-за изменения климата.

Увеличение общей популяции клещей потенциально приводит к росту числа инфицированных особей, особенно если высока циркуляция вируса среди диких и домашних животных — основных резервуаров вируса, добавили в Роспотребнадзоре.

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Ранее сообщалось, что за текущий сезон в Дагестане было зарегистрировано три случая конго-крымской геморрагической лихорадки в Кизилюртовском районе. Сообщалось, что случаи заболевания были связаны с уходом за крупным рогатым скотом в личных подсобных хозяйствах в разных населенных пунктах. Отмечалось, что заболевание является характерным для территории Северного Кавказа.

В Роспотребнадзоре сообщали, что с начала сезона около 337 тысяч россиян обратились к медикам из-за укусов клещей. Сильнее всего клещи атаковали жителей Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского краев.

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