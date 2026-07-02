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08:37, 2 июля 2026Экономика

Сотни тысяч россиян атаковали клещи

Роспотребнадзор: Около 337 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Около 337 тысяч россиян обратились к медикам из-за укусов клещей с начала сезона. О массовых жалобах на вредителей со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило агентство РИА Новости.

По информации ведомства, сильнее всего клещи атаковали жителей Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского краев. При этом прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году сделали 3,3 миллиона граждан. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация эффективнее всего помогает защититься от худших последствий встречи с вредителем.

«Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве, добавив, что для профилактики укусов клещей на территории РФ проводят акарицидные обработки. На данный момент удалось обработать более 189,5 тысячи гектаров, или 96,2 процента от намеченного объема.

Ранее специалисты страховой компании «Согласие» призвали дачников скашивать траву, не допускать захламления территории, а также обрабатывать участок и прилегающую полосу за забором специальными средствами, чтобы обезопасить себя от укусов клещей.

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