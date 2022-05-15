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Названы лучшие отели мира

TripAdvisor: путешественники назвали Tulemar Bungalows & Villas лучшим отелем в мире

Фото: TripAdvisor

Лучшим отелем мира по итогам международной премии Travellers' Choice 2022 был назван Tulemar Bungalows & Villas, который находится в Коста-Рике. Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса TripAdvisor.

Уточняется, что курорт Tulemar Bungalows & Villas расположен в джунглях на склоне холма с видом на Тихий океан. Помимо локации отеля путешественников в нем привлекает уровень сервиса, чистота и природные виды.

На втором месте оказался Hotel Colline de France, расположенный в Грамаду (Бразилия). Постояльцы гостиницы отметили итальянский стиль заведения и поставили его на первое место в списке самых романтичных отелей мира. Также гости похвалили обслуживающий персонал.

Третью строчку занял греческий Ikos Aria — пятизвездочный отель покорил туристов широким песчаным пляжем, чистым морем и «видами на прекрасный остров». Помимо прочего, отдыхающих привлекло сочетание современного стиля и традиционного гостеприимства.

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Среди лучших объектов размещения также оказались несколько отелей на Мальдивах, в Индонезии, Швейцарии, Турции, Испании и Египте. В список вошли гостиницы разных форматов — от семейных курортов до уединенных шале в горах и бунгало на воде.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе миллионов комментариев и отзывов путешественников со всего мира, оставленных за год на сайте TripAdvisor.

Ранее в мае аналитики раскрыли главные предпочтения российских туристов при выборе отелей в путешествиях. Так, для 26 процентов респондентов ключевым критерием оказалась стоимость номера за одну ночь. Почти столько же (24 процента) в первую очередь обращают внимание на оценки и отзывы.

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Татьяна Карпова
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