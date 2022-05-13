Раскрыты главные критерии россиян при бронировании отелей

«Туту.ру»: 26 процентов россиян выбирают отели исходя из стоимости одной ночи

Аналитики раскрыли главные предпочтения российских туристов при выборе отелей в путешествиях. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, для 26 процентов респондентов ключевым критерием оказалась стоимость номера за одну ночь. Почти столько же (24 процента) в первую очередь обращают внимание на оценки и отзывы.

Около 16 процентов опрошенных бронируют отели исходя из расположения и расстояния до центра города, моря или исторических достопримечательностей. Для 15 процентов российских путешественников самый значимый фактор — это количество «звезд» у гостиницы, еще семь процентов туристов смотрят на условия отмены брони и возврата денег.

Четыре процента путешественников обращают внимание на разнообразие питания, для такого же числа респондентов важна возможность размещения с животными. Два процента туристов бронируют отели только известных сетевых брендов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о практически полной загрузке гостиниц в ряде регионов страны на майские праздники. Самыми популярными направлениями у отечественных туристов оказались Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский и Ставропольский края.

