Стало известно о практически полной загрузке отелей в ряде регионов России в мае

Вице-премьер Чернышенко: заполняемость отелей в Московской области в мае составила 90%

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о практически полной загрузке гостиниц в ряде регионов страны на майские праздники. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Также стало известно, что самыми популярными направлениями у отечественных туристов оказались Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский и Ставропольский края. При этом уточняется, что заполняемость отелей в южных регионах России составила около 80 процентов, в Московской области — до 90 процентов.

По словам заместителя председателя правительства, Ростуризму совместно с наиболее востребованными у отдыхающих регионами следует проработать создание дополнительной инфраструктуры. В свою очередь, Минтрансу поручено оказать помощь популярным направлениям в своевременном обеспечении дополнительным транспортном в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов.

Ранее в мае эксперты туристической отрасли предсказали соотечественникам снижение стоимости отдыха в курортных регионах России до 45 процентов из-за низкого спроса. Основными причинами уменьшения спроса стало падение доходов населения и временное закрытие ряда аэропортов южных и центральных регионов России.