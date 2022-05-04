Предсказано снижение стоимости отдыха в России из-за низкого спроса

Гендиректор компании «Дельфин»: стоимость отдыха летом в России снизится до 45 процентов

Эксперты туристической отрасли предсказали отечественным путешественникам снижение стоимости отдыха в курортных регионах России до 45 процентов из-за низкого спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, основной причиной уменьшения спроса стало падение доходов населения, временное закрытие ряда аэропортов южных и центральных регионов России из-за ситуации на Украине, а также общая тревожность соотечественников.

Специалист рассказал, что в марте отельеры рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетной программы за рубеж и повышали цена на летний период. Однако их ожидания не оправдались: с завершением очередного этапа туристического кешбэка активность бронирований снизилась в среднем на 20 процентов по сравнению с 2021 годом.

По данным сервиса для планирований путешествий OneTwoTrip, стоимость размещения в гостиницах Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда летом на 10-45 процентов ниже, чем в марте.

Так, средняя цена за проживание в Ялте на июнь-август в настоящее время составляет 3,9 тысячи рублей, что на 45 процентов ниже, чем в марте или апреле. Также снижение чека на 15 процентов зафиксировано в Феодосии (до 4,2 тысячи рублей) и в Севастополе (до 4,4 тысячи рублей).

Ранее в апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал соотечественникам обеспечить качественный и доступный отдых во всех регионах страны в предстоящем летнем сезоне. Так, Минтрансу необходимо взять под контроль безопасность на основных транспортных артериях, а также не планировать ремонт дорог в местах повышенного туристического потока.