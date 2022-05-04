Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Предсказано снижение стоимости отдыха в России из-за низкого спроса

Гендиректор компании «Дельфин»: стоимость отдыха летом в России снизится до 45 процентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Эксперты туристической отрасли предсказали отечественным путешественникам снижение стоимости отдыха в курортных регионах России до 45 процентов из-за низкого спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, основной причиной уменьшения спроса стало падение доходов населения, временное закрытие ряда аэропортов южных и центральных регионов России из-за ситуации на Украине, а также общая тревожность соотечественников.

Специалист рассказал, что в марте отельеры рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетной программы за рубеж и повышали цена на летний период. Однако их ожидания не оправдались: с завершением очередного этапа туристического кешбэка активность бронирований снизилась в среднем на 20 процентов по сравнению с 2021 годом.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

По данным сервиса для планирований путешествий OneTwoTrip, стоимость размещения в гостиницах Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда летом на 10-45 процентов ниже, чем в марте.

Так, средняя цена за проживание в Ялте на июнь-август в настоящее время составляет 3,9 тысячи рублей, что на 45 процентов ниже, чем в марте или апреле. Также снижение чека на 15 процентов зафиксировано в Феодосии (до 4,2 тысячи рублей) и в Севастополе (до 4,4 тысячи рублей).

Ранее в апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал соотечественникам обеспечить качественный и доступный отдых во всех регионах страны в предстоящем летнем сезоне. Так, Минтрансу необходимо взять под контроль безопасность на основных транспортных артериях, а также не планировать ремонт дорог в местах повышенного туристического потока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Умер первый глава независимой Белоруссии
Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт нефти из России
Российский фондовый рынок открылся ростом
Речь Уилла Смита пропала из YouTube-канала премии «Оскар»
Знакомство в приложении обошлось москвичке в 700 тысяч рублей
Евросоюз предложил ввести санкции против руководивших операцией в Мариуполе
Россия сократила переработку нефти
Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем
Названы районы Москвы с сократившимся количеством жилья
Россиянам назвали самую правильную схему питания для стройности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.