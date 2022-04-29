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Россиянам пообещали обеспечить доступный отдых во всех регионах страны

Вице-премьер Чернышенко поручил обеспечить россиянам доступный отдых в летнем сезоне

Фото: Daniil Silantev / Unsplash

Власти пообещали российским туристам обеспечить качественный и доступный отдых во всех регионах страны в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие поручения Ростуризму и Минтрансу дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Так, Минтрансу необходимо взять под контроль безопасность на основных транспортных артериях, а также не планировать ремонт дорог в местах повышенного туристического потока.

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По словам Чернышенко, самыми востребованными направлениями у путешественников стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Крым. Кроме того, наблюдается интерес к поездкам в Башкирию, Пермский и Алтайский края, а также в Самарскую область.

«Мы видим изменения направлений повышенного спроса среди туристов. Популярность набирают регионы Дальнего Востока, Сибирь, Алтай и другие территории», — добавил Чернышенко.

Ранее в апреле Чернышенко заявил, что с начала текущего года россиянам вернули почти 8,5 миллиарда рублей в рамках программы туристического кешбэка. Всего в 2022 году акцией воспользовались около 2,5 миллиона путешественников, из них около 500 тысяч — в течение последней недели.

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Мария Гейн
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