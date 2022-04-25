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Оценены результаты программы туристического кешбэка в 2022 году

Россиянам вернули 8,5 млрд рублей в рамках программы туристического кешбэка в 2022 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С начала текущего года россиянам вернули почти 8,5 миллиарда рублей в рамках программы туристического кешбэка. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, всего в 2022 году акцией воспользовались около 2,5 миллиона россиян, из них около 500 тысяч — в течение последней недели. «Общий объем продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов рублей», — оценил результаты программы Чернышенко.

Он также добавил, что Ростуризм зарезервировал средства на реализацию осеннего этапа программы кешбэка.

Ранее в апреле сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые популярные российские города по бронированию отелей с кешбэком. Наиболее востребованным направлениям стал Санкт-Петербург, доля заказов составила 27 процентов. Второе место заняла Москва (22,3 процента), третье — Сочи (15 процентов).

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Мария Гейн
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